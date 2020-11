Arturo Chacón, la nueva voz de la Navidad

HERMOSILLO.- Arturo Chacón desea mantener vivo el espíritu navideño de todos los hogares que se han visto afectados por la pandemia mundial del coronavirus.

El noble deseo del tenor sonorense por llevar alegría en estas fiestas decembrinas se materializó en su nuevo álbum “A Christmas Wonderland” que se estrenó el pasado 13 de noviembre y ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

“El espíritu Navideño, para mí, es encontrar un momento de paz, de reflexión con tus seres queridos, incluso hay gente que está sola. Por Facebook, me han escrito para decirme que estará solos en la navidad por la pandemia y que este disco lo escuchan todos los días para sentirse acompañados”, relató Arturo Chacón para EL IMPARCIAL.

Con la ayuda de su esposa e hijo, seleccionó los 13 temas de este disco, alejándose de lo comercial y buscando los villancicos que inspiraran paz para todas aquellas personas que necesiten el espíritu navideño en sus hogares.

“Me siento honrado de que la gente lo escuche, que sientan compañía al escuchar esto. Como dijimos hace varios meses, todo lo que canto y lo que grabo, le pongo mucho amor, amistad y cariño para compartir eso, sobre todo, más que la voz, me interesa que el mensaje, la intención esté siempre saliendo del corazón y sin filtros.

¿Qué significa la Navidad para Arturo Chacón?

Más que un motivo religioso o para reunirse a cenar con la familia, Arturo le da un significado muy importante a estas fechas decembrinas.

“Yo lo traduzco a una oportunidad de renacer, de volver a empezar como los cristianos, que Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados. Puedes recibir el mensaje de una oportunidad de encontrar, de empezar de nuevo, de estar concentrándonos en lo mas importante que es el amor la familia, estar bien contigo mismo. Es lo que significa para mí”, compartió.

Cuando piensa en la Navidad, el originario de Navojoa piensa en aquellos años que celebraba en la casa de su bisabuelo con toda su familia. Ahora, como esposo y padre, puede gozar de esta alegre fiesta desde otro ángulo.

“Si me voy a los recuerdos de niño, era en casa de mi bisabuelo, donde pasábamos todas las navidades de chiquito y toda la familia se reunía. Es un recuerdo hermoso de tener a mis papás, primos, tíos, todos. Pero ahora, las navidades se volvieron más chiquitas, con mi pequeña familia y yo viajando casi siempre y teniendo la ilusión de ver sonreír al niño con sus regalitos”, reflexionó.

Y si Arturo pudiera pedir un deseo esta Navidad, sin duda sería que la pandemia del Covid-19 se acabara, pero pensando en algo más realista, lo cambiaría por algo de igual importancia.

“Que ya no hubiera Covid -ríe- Un deseo realista es que tuviera la oportunidad de conectar con mi familia, que todos estén sanos, contentos y en paz con la situación”, expresó.

SOBRE ESTE DISCO

Para la creación de “A Christmas Wonderland”, Arturo se inspiró en el cantante estadounidense Bing Crosby, uno de sus intérpretes favoritos, pues lo considera como el “intérprete de la Navidad para las personas de habla inglesa”.

Algunos temas que pueden disfrutarse en el álbum son “The Christmas Song”, “I´ll be Home for Christmas”, “Jingle Bells”, “Winter Wonderland”, y “Have Yourself a Merry Little Christmas”, entre otras más.

Arturo se acompañó en el piano por Roberto Berrocal, con quien grabó en un estudio que está a 20 minutos de distancia de su casa.