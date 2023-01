Artistas de Hollywood se despiden de Lisa Marie Presley

Los Ángeles.-Este viernes numerosas personalidades de Hollywood como lo fueron Nicolas Cage, Tom Hanks o John Travolta, entre otros, lamentaron la muerte de Lisa Marie Presley a sus 54 años, quien era la única hija del rey del rock and roll, Elvis Presley.

"Lisa, nena, lo siento mucho. Te echaré de menos, pero sé que volveré a verte", escribió Travolta en su cuenta de Instagram.

En los mensajes que publicaron en diferentes cuentas de redes sociales, estos artistas extendieron su amor a la hija de Lisa, Riley Keough de 33 años, y sus mellizas Haper y Finley Lockwood, de 14 años, como a su madre, Priscilla Presley.

Famosos que se despidieron de Lisa

De entre estos famosos, el actor Tom Hanks expresó sus condolencias en redes sociales y mencionó que tanto él como su esposa, Rita Wilson, se encuentran con “el corazón absolutamente roto".

Hanks estuvo participando en la película de Baz Luhrmann "Elvis", la cual se hizo en dedicación al astro del rock, en el que se implican Priscilla y Lisa Marie, y fue aquí donde pasaron muchos momentos juntos durante las grabaciones y su promoción.

Por su parte, el actor Nicolás Cage, esposo de Presley de 2002 a 2004, aseguró al medio especializado The Hollywood Reporter que se encontraba con el "corazón roto" y afirmó que Lisa Marie era la persona más risueña que ha conocido.

"Iluminaba todas las habitaciones. Tengo el corazón roto. Me consuela creer que se ha reunido con su hijo Benjamin", dijo Cage sobre el hijo de Presley, que falleció en 2020.

La compositora, quien salió con Elvis durante la década de 1970, compartió una fotografía en la que se observa al cantante abrazando y besando a Lisa Marie de niña con la leyenda: "Mi corazón me pesa demasiado para las palabras".

La cantante Bette Midler dijo que se encontraba en "shock" y que "no comprendía" cómo era posible que alguien tan "bonita y con tan solo 54 años" hubiera perdido la vida.

Por su parte, el líder de la banda The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, pidió a sus seguidores que rezaran por el consuelo de la gente cercana a Presley.

"Realmente no puedo encontrar las palabras para expresar lo triste que es esto", dijo su amigo.

Otras personalidades como la cantante Pink, miembros de la banda Misfits y la actriz Octavia Spencer, también se sumaron a las condolencias por redes sociales.

Un paro cardiaco, la razón de su muerte

La tarde del jueves se confirmó la muerte de la cantante y compositora a causa de un paro cardíaco, tras haber sido hospitalizada y encontrarse por horas en estado crítico.

Según TMZ, Presley recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas en California (EU) antes de ser llevada al hospital.

Su presentación en “Los Globos de Oro”

La última aparición pública de Presley fue esta semana en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, quienes acompañaron al actor Austin Butler, uno de los nominados de la noche por el papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003, lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no lanzó otro álbum musical.

Presley estuvo casada con el músico Danny Keough, el cantante Michael Jackson, Cage y el productor musical Michael Lockwood.

