Arriban estrellas a la alfombra roja de los Globos de Oro

El glamour, el talento, la belleza, la guapura, el carisma, entre otras cualidades más se mezclan en la alfombra roja de los Globos de Oro, el cual dio inicio unos minutos antes de las 17:00 horas.

Con este evento se arranca la temporada de premios a lo mejor del cine, televisión y música del 2019, y que mejor con vestidos de gala, trajes de noche y mucha simpatía.

Los primeros en llegar fueron Sofia Carson, actriz y cantante, Kristin Cavallari, quien estuviera en la serie "The Hill. Otro que madrugó para pisar el Beverly Hilton fue Pierce Brosnan, quien con todo y familia robó flashes a los medios de comunicación.

Sin acompañante el actor de "Godzilla: Rey de los monstruos" y "Bloodline", Kyle Chandler, también se paseó por el encarpetado colorado, mientras metros atrás, le seguía el irlandés, Andrew Scot, quien diera vida al némesis de Sherlock Holmes, Dr. Moriarty, mejor conocido en la serie de la BBC que protagonizó Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

La actriz de "Vampire Academy", "Why Him?", "Before I Fall" y "Zombieland: Double Tap", Zoey Deutch, confió mucho en su belleza y arrebató suspiros a su paso con un vestido amarrillo y escotado que la hizo lucir juvenil y elegante.

Los actores a la Mejor Película extranjera, Parásitos, del director Bon Joong Ho, también estuvieron presentes en la alfombra roja al igual que la actriz cubana Ana de Arma, quien se vio espectacular.

Famosas como Margot Robbie, Dakota Fanning y Kristen Dunst fueron las que robaron cámara, gritos y suspiros por los presentes en el Beverly Hilton Hotel, ya que lucieron bellas y con atuendos sencillos.

Como anfitrión la 77 entrega de los Globos de oro estará a cargo por quinta ocasión Ricky Gervais, mientras que los presentadores serán Sofía Vergara, Salma Hayek, Amy Poehler, Margot Robbie, Harvey Keitel, Daniel Craig y Charlize Theron, Scarlett Johansson, Rami Malek, Dakota Fanning, Chris Evans, Glenn Close, Will Ferrell, Ted Danson, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Kate McKinnon, Octavia Spencer, Ana de Armas, Pierce Brosnan.

Nombres como el de Joaquín Phoenix por "Joker", películas extranjeras como "Parasite", del coreano Bong Joon-ho; "Historia de un matrimonio" con Scarlett Johansson y Adam Driver; Robert De Niro y Al Pacino por "El Irlandés", son las favoritas de la velada.