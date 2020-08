Arremete Frida Sofía en contra de comentarios hechos por Aylín Mujica

MÉXICO.- Frida Sofía se encuentra inmersa en varias polémicas con personalidades del espectáculo, por ello los comentarios de la actriz cubana Aylín Mujica no se hicieron esperar.

A causa de las más recientes declaraciones de Frida Sofía, hechos en contra de los concursantes de Guerreros 2020 y a la novia de Christian Estrada, María Fernanda Quiroz, es que la ahora conductora del programa de espectáculos Suelta la Sopa, Aylín Mujica, ha hecho comentarios que no le agradaron a la hija de Alejandra Guzmán.

El rencor de Frida Sofía es aun latente y se muestra en sus comentarios en contra de su ex pareja, Christian Estrada, participante del reality de Televisa, y quien dice se involucró sentimentalmente también con Alejandra Guzmán.

“Me da coraje que le hayamos brindado estas pruebas, en un platito. Ve todo, ve pruebas, ve el asco de persona que es y sigue ahí, se me hace impresionante”, señaló de manera contundente.

Repitió que no está “ardida”, sólo le enojan las actitudes de Christian Estrada, al que aprovechó para enviar un fuerte mensaje: “Lo que hace y lo que está haciendo lo vas a pagar”.

Desde aquella ruptura, la integrante de la dinastía Pinal, Frida se ha pronunciado en contra de María Fernanda Quiroz, a quien no ha dejado de insultar por mantener su relación con el modelo, sin importar las especulaciones a través de redes.

Frida Sofía vuelve al ataque contra Ferka, la novia de su ex, Christian Estrada, pero esta vez la insulta hasta el cansancio y le responde a todos aquellos que la llaman “ardida”.https://t.co/malJl5U2Gq pic.twitter.com/FmAWYiT4Of — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) August 8, 2020

"Me he quedado con la boca abierta con esas groserías... el idioma español es tan bonito. Por qué lo hace de esa manera, hay muchas maneras... no está bonito que hable así”, expresó Mujíca en el programa de espectáculos de Telemundo.

Esta declaración no paso desapercibida por Frida Sofía, quien no dudo en expresar su inconformidad y molestia, criticando a Aylín durante su participación en el programa de chismes del espectáculos.

"Yo sé que el español es divino, por eso te puedo decir ching* tu put* madr*, vieja doble moral. ¿Sabes por qué soy tan malcriada? Porque nadie me crío”, mencionó la hija de La Guzmán.

“Me vuelven loca con las pendejadas que salen, yo ya estoy harta de verme en las redes... lo único que quiero hacer es hacer ejercicio, porque si se ponen en mis zapatos por un segundo”, añadió en un extenso mensaje.

Reconoció que “está enojada con la vida” por todo lo que ha tenido que enfrentar y en algún momento se atreverá a contarlo.

“Aylincita no te metas conmigo, porque cuando sepas la verdad te vas a quedar con la boca abierta”, concluyó.

Aylín Mujica fue invitada como comentarista del programa de Telemundo Suelta la Sopa, donde hizo declaraciones de varios famosos que seguro la comprometerán legalmente.