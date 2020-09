Arrasa J Balvin con 13 nominaciones al Grammy Latino

TIJUANA, B.C.- Aún cuando sufrió los estragos del Covid 19, J Balvin ha tenido el reconocimiento de su labor en la música al ser reconocido como una de los 100 personas más influyentes por la revista TIME y sumar hoy 13 nominaciones al Grammy Latino.

Con esta nominación se convirtió en el artista con más nominaciones en una misma edición en los 21 años historia de la premiación.

Sus nominaciones incluyen dos categorias a Grabación del Año ( Por "Rojo" y "China" con Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, y Ozuna), dos nominaciones por Álbum del Año (Colores y Oasis con Bad Bunny), Mejor Presentación de Reggaetón ("Morado" y "Loco Contigo" con la colaboración de DJ Snake y Tyga) y más.

Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical | Nominados al Latin GRAMMY



Comunicado Oficial de @LatinGRAMMYs Estos son los nominados en la categoría Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical. ¡Felicidades a todos los nominados! #LatinGRAMMY pic.twitter.com/GpwUT32Lv4 — J BALVIN (@JBALVIN) September 29, 2020

El artista colombiano recibe esta noticia, tras llegar las nominaciones a los Billboard Music Awards, donde recibió cinco incluyendo Mejor Artista Latino, Mejor Álbum Latino (Oasis con Bad Bunny), dos por Mejor Canción Latina ("China" con Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, y Ozuna & "No Me Conoce" con Jhay Cortez y Bad Bunny) y Mejor Canción Dance/Electrónica (“Ritmo (Bad Boys For Life)” con The Black Eyed Peas convirtiéndose en el artista latino mas nominado del año.

Actualmente tiene detenida la promoción de su reciente álbum “Colores”, el cual estrenó a comienzos de este año.