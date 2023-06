Armie Hammer festeja que no hay cargos en su contra por presunta violación

Armie Hammer usó su cuenta de Instagram para que la gente supiera que el condado de Los Ángeles no iba a presentar cargos en su contra por presunta violación.

A través de un corto mensaje de texto, el intérprete que participó en cintas como ‘Llámame por tu nombre’ y ‘Red Social’, externó su regocijo por la gran noticia que recibió.

Estoy muy agradecido con el fiscal de distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión de que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito”, recalcó en su escrito Armie.