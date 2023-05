Arleth Terán responde críticas por darle el pésame a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Arleth Terán le envió sus condolencias a Maribel Guardia por la muerte de Julián Figueroa, después de que fuera señalada por ser la tercera en discordia en su matrimonio con Joan Sebastián, por lo que fue criticada en redes.

La muerte del cantante generó que el medio se solidarizara con Maribel, aunque no mucho vieron bien que su rival de amores se uniera a esa lista de personas que le daban sus condolencias por su situación.

Ante dicho escenario, Arleth quiso detener los mensajes negativos que trascendieron durante su encuentro con la prensa.

A mí no me interesa lo que haya pasado de las polémicas porque fue muy directo con ella, lo que hablen bueno o malo que se lo quede la gente, yo actué de buena fe y yo creo que ella también lo entiende, todos los demás comentarios, la verdad como siempre, me vienen… guangos”