Arleth Terán asegura que desde su romance con Joan Sebastian ha sido acosada por la prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- Arleth Terán confesó que muchas veces llegó a sentirse perseguida por la prensa a raíz de los polémicos capítulos que ha protagonizado en su vida, sobre todo el de su romance con Joan Sebastian, quien al mismo tiempo mantenía una relación sentimental con Maribel Guardia.

“Son procesos que tienes que vivir, independientemente de que yo si me sentía como muy atacada, de repente todo era un tema que de verdad me incomodaba mucho, pero además eran poco inteligentes para manejarlo, entonces a mi la verdad al son que me toquen bailo, yo no soy dejada”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionada sobre si llegó a sentirse acosada por la prensa, la actriz manifestó: “sí, de repente todavía se avientan unas preguntas que parece que mandan a cualquier persona a hacerte una entrevista, pero no son gente que realmente esté atrás investigando, haciendo, yo considero que llevar una nota por llevarla me parece como muy facilona la cosa, a veces si hay que ponerle como un poquito más de ganas e investigar un poquito más”.

De la misma manera, la actriz consideró que ese romance que mantuvo con el llamado “Rey del Jaripeo” la marcó de por vida con los medios de comunicación.

“Al final de cuentas es una consecuencia de esto de la actuación… nunca me he creído nada de lo que no soy, siempre he sido muy aterrizada en ese sentido, pero si me molestaba mucho que me hicieran preguntas que no venían al caso. Mi primera oportunidad y ya de ahí se agarraron, tuve que aprender a vivir con esos, de repente, puyazos que la prensa trata de meter, y como soy de mecha corta, pues a lo mejor era clientaza”, concluyó.