Ariana Grande anuncia versión deluxe de "Yours Truly" con presentaciones en vivo

ESTADOS UNIDOS.- Tras múltiples rumores sobre una posible celebración por el décimo aniversario de su primer álbum, ‘Yours Truly’, Ariana Grande confirmó que lanzará una versión deluxe del mismo el próximo viernes 25 de agosto.

La nueva edición del álbum contará con las doce pistas originales y seis grabaciones en vivo de algunas de las canciones preferidas por sus fans, tales como "Honeymoon Avenue", "Daydreamin'" y "Tattooed Heart".

Sin embargo, eso no es todo, pues la intérprete de "Love Me Harder" reveló también un itinerario semanal lleno de actividades que empieza el día 25 con el lanzamiento de "Yours Truly (Deluxe)" y las grabaciones en vivo de "Honeymoon Avenue" y "Daydreamin'".

Events calendar for the 10 year anniversary week of Ariana Grande’s debut album, ‘Yours Truly.’ pic.twitter.com/1vtSoD12J1— Pop Crave (@PopCrave) August 19, 2023

El siguiente día, tiene planeado realizar la primera parte de una sesión de preguntas y respuestas, mientras presenta una capsula de mercancía inspirada en dicho álbum.

Mientras que en los próximos días saldrán nuevos vídeos en vivo de "Baby I", "Right There" y uno de sus éxitos más tempranos "The Way", así como la segunda parte de la sesión "Q&A".

Por último, confirmó el lanzamiento de un vinilo exclusivo de la edición especial, así como de material de detrás de escenas de la creación de 'Yours Truly' para el miércoles 30 de agosto.