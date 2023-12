Ariana Grande anticipa nueva música para 2024: "Les veo el próximo año"

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace semanas, Ariana Grande ha compartido múltiples fotografías en el estudio de grabación y dando a entender que hay nueva música en camino, a más de tres años de su último lanzamiento, 'Positions', en 2020.

Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de "no tears left to cry" ha confimado oficialmente que será el próximo año cuando haga su regreso triunfal a la música.

Por medio de su cuenta de Instagram, Grande publicó una serie de fotografías nuevamente trabajando en el estudio, pero también una que retrata lo que parece ser el set de un nuevo video musical.

Del mismo modo, se puede apreciar una imagen en la que se lee "See you next year" ("Les veo el próximo año") y una litografía centrada en sus labios, pintados de color rojo.

Pese a que no existe una fecha exacta de lanzamiento, muchos fanáticos están confiados que será durante el primer trimestre de 2024, pues Ariana ha afirmado que ya se encuentra en las últimas etapas de la creación de su séptimo álbum de estudio.