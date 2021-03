Ariadne Díaz sin temor a volverse a contagiar de Covid-19

Desde hace mucho tiempo, la actriz Ariadne Díaz decidió que no enfocaría su energía en cosas negativas y esta idea sigue presente en ella después de que en el año de la pandemia en dos ocasiones se ha contagiado de Covid-19.

La protagonista de telenovelas como "Muchachitas como tú" comparte que después de librar el bicho por segunda ocasión como salió a la luz el mes pasado no quiere pensar en secuelas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Confío en mi cuerpo, en que estoy haciendo lo que tengo que hacer y en Dios", comenta.

"La doctora me comentaba que probablemente lo que había pasado es que la primera vez me dio muy leve y podría ser que mi cuerpo no había generado anticuerpos".

Esposa del también actor Marcus Ornellas señala que además no teme volverse a contagiar.

"Cuando yo compartí que tuve Covid dos veces, la noticia saltó de una manera que desgraciadamente siempre pasa, de repente la atención está depositada en la parte negativa cuando mi intención fue decir: 'estoy bien, sí me dio más fuerte la segunda vez pero eso no significa hospital sino que tuve más síntomas'".

"Afortunadamente supe qué hacer y era decir 'bueno, pasé por esto dos veces y sin embargo aquí estoy, bien', esto lo único que me deja es que no hay que bajar la guardia, sin embargo yo sigo con mi vida. Una cosa como la que estamos viviendo no puede paralizarnos, que tengamos tanto miedo que nos enferme más que la situación en sí".

Ariadne Díaz con altas y bajas

Para Ariadne ha sido un año de altas y bajas así como para el resto de la humanidad por lo que explica que siente empatía por quienes la han pasado peor. Además al considerarse una persona positiva y objetiva comparte que hay algo todavía peor que el virus.

"Desde mi experiencia puedo decir que he evitado ver información pesimista, amarillista porque no me quiero contagiar de eso, eso me parece el peor virus que hay. Yo escucho a mi doctora, recomendaciones de higiene, limpieza".

Ariadne espera regresar a la pantalla

Después de su último protagónico en la telenovela "Tenías que ser tú" (2018) Ariadne adelanta que le siguen lloviendo castings y próximamente podríamos verla en una nueva producción y es que la actriz se bajó de la serie de Telemundo "Malverde" que próximamente llegará a Telemundo y con la que regresaría a la televisión.

Al respecto explica que esto se debió a la incertidumbre que hubo cuando el protagonista Fernando Colunga dejó el proyecto y que ahora fue sustituido por el cantante y actor Pedro Fernández.

"Estaba muy feliz de 'Malverde', fue un casting que hice con toda la ilusión de quedarme porque es un proyecto bien importante y está súper bien escrito", relata.

"Me encantaba el proyecto, cuando me quedé lloré de emoción, estaba feliz pero muy cercanos a la fecha de arrancar Fernando Colunga ya no pudo continuar con el proyecto por razones personales y empecé a sentir mucha incertidumbre de quién iba a estar; no había una respuesta, hoy ya se sabe quién es pero en aquel momento no había una respuesta".



Ariadne cuenta que cuando fue a hacer pruebas se sintió muy arropada pero le preocupaba no tener el trabajo adecuado antes de grabar.

"A mí me gusta tener un trabajo de mesa previo y no de un día o dos: en los proyectos que he estado es de un mes completamente con tu compañero leyendo y proponiendo, pasando escenas y todo eso me desanimó", comenta.