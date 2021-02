Ariadne Díaz se vuelve a contagiar de Covid-19

Ariadne Díaz reveló a sus seguidores en Instagram que hace unos meses se contagió de coronavirus, sin embargo, volvió a infectarse.

"Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar", reveló la actriz.

Aunque la primera vez que se contagió de Covid-19, la actriz no presentó muchos síntomas, en esta ocasión fue todo lo contrario.

"Tuve Covid-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien", mencionó.

La actriz contó que está agradecida de haberse recuperado de este virus y también comentó que su esposo, Marcus Ornellas, ni su hijo se contagiaron, ya que estuvo aislada.