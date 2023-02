Ari Sandy sufre robo de automóvil a mano armada

Ciudad de México.- El mago Ari Sandy contó los momentos de angustia que vivió después de sufrir un robo armado en Naucalpan de Juárez.

Estaba esperando a una persona que entró por unas cosas a la casa que ves allá, de hecho, traía hasta el coche prendido porque no se iba a tardar, y el vidrio lo tenía medio bajo, porque se acababa de bajar una persona, y es cuando me sorprendieron... Estaba yo distraído, y llegaron, de hecho, ni me fijé por donde llegaron, ya hasta que vi el video, vi que llegaron en un carro que estacionaron atrás, prácticamente te dicen ‘bájate del carro’, me bajé, apagué el coche y le di las llaves, y ya me dijeron que caminara en sentido contrario y ya se llevaron la camioneta”

Contó Ari en entrevista para el programa Ventaneando.

Recurre a las autoridades

Finalmente, el mago aseguró que ya recurrió a las autoridades pertinentes para dar aviso de la sustracción de su auto, aunque hasta el momento no ha tenido ninguna noticia al respecto.

“Obviamente hablé al 911, si llegaron las patrullas rápido, pero ya no se pudo hacer nada. Fui a levantar el acta, pero tienes que tener el número de serie, obviamente no lo tenía, no me lo sé de memoria, y apenas anoche volví, pero ahora tienes que ser el 911 y el 088, la guardia general (sic) te tiene que dar un número de reporte, el primero que me dieron es uno que se llama de huida, que nada más es un antecedente y con ese número anoche ya fui al Palacio Municipal de Naucalpan, porque esto fue en Boulevares, Naucalpan, y ahí en el Palacio Municipal de Naucalpan levanté el acta anoche, que se ve que sí están trabajando, pero está dura la inseguridad”, remató.