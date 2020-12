Arath de la Torre pensó que iba a morir tras dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Arath de la Torre se une a la lista de artistas que ha dado positivo a Covid-19, escenario que lo hizo temer por su vida cuando recibió esta noticia.

“Yo tuve Covid. Afortunadamente fui asintomático… Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que pensé es ‘qué me va a pasar’. Porque no sabemos cómo va a reaccionar”, dijo De la Torre en entrevista para el programa “Hoy”.

Favorablemente con el paso de los días, el actor que en breve dará vida al personaje del Cándido Pérez, descubrió que sus síntomas no fueron tan graves como pensaba.

“Solamente estuve cansado y se me perdió el olfato 3 días, afortunadamente salí rápido, me hice estudio y salieron negativos”, detalló.

Finalmente, el artista manifestó que desde hace dos días ya dio negativo a coronavirus, e incluso ya pudo regresar a trabajar en un proyecto de cine, justo donde se enteró que estaba contagiado tras realizarse una prueba hace varios días.