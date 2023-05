Aracely Ordaz “Gomita” confiesa que buscar ser madre soltera vía in Vitro

CIUDAD DE MÉXICO.-Aracely Ordaz, conocida en el mundo artístico como “Gomita”, compartió con sus seguidores su deseo de convertirse en madre soltera.

Fue en un emotivo video publicado en su canal de YouTube donde la influencer compartió que está buscando cumplir uno de sus más grandes sueños a través de un procedimiento de fertilización in Vitro, pero ha tenido que enfrentar diversos desafíos en el proceso.

Su proceso en intentar ser madre

El 10 de mayo, Aracely publicó un video en el que habló abiertamente sobre los momentos difíciles que ha experimentado durante su intento de concebir.

Previamente, había emocionado a sus seguidores al mencionar que llevaba tres meses sin tener su periodo menstrual, lo que le hacía sospechar un posible embarazo.

Con lágrimas en los ojos, expresó:

"Bueno, todos tenemos esa duda, porque ya han pasado tres meses. Acabo de salir de la farmacia, así que vamos a ver con cuál de todas (las pruebas) funciona. Estoy llorando".

Aunque esperaba recibir una buena noticia para el Día de las Madres, Aracely anunció que, lamentablemente, no fue posible en esta ocasión.

Madre soltera

La famosa también compartió su deseo de convertirse en madre soltera mediante la fertilización in vitro, antes de embarcarse en su proyecto actual y en el reality show en el que participa.

Comentó que había hablado con su familia sobre su ilusión de formar una familia sin la presencia de un padre. Además, reveló que ha explorado otras opciones de tratamiento en su búsqueda por concebir.

Sus pruebas salieron negativas

A pesar de haberse realizado una segunda prueba, esta también dio resultado negativo. Aracely compartió sus sentimientos y afirmó:

"He mencionado en algunos programas que no quiero tener hijos y que quiero disfrutar de mi soltería y mi familia, pero, sobre todo, mi deseo de ser madre siempre ha estado en mi mente. Siempre he dicho que quiero tener una familia grande".

Aracely expresó su dolor por no haber logrado su objetivo y añadió:

"Creo que tengo los medios económicos para cuidar a un bebé. Me encantaría compartir esto con alguien, porque la verdad es que no me ha ido bien con mis parejas y no he tenido éxito en elegirlas adecuadamente. Sin embargo, sé que tengo mucho amor para dar y estoy cansada de entregárselo a las personas equivocadas".

La influencer admitió que ha recibido comentarios negativos sobre su deseo de ser madre, ya que algunos detractores afirman que esto es simplemente una estrategia para obtener más vistas en su canal de YouTube, "Soy Aracely".

Por último, Aracely envió sus buenos deseos a todas las mujeres y les deseó un feliz Día de las Madres:

"Me siento triste porque tenía muchas expectativas. A todas las que me siguen… Les deseo un excelente Día de las Madres, espero que tengan un maravilloso día. En un rato, iré a visitar a mi mamá. Ella no sabe sobre esto. No le he querido decir por qué quiero darle una buena noticia, al igual que a mis hermanos", concluyó.

Te puede interesar: Gomita entre lágrimas reveló que teme por su vida; su padre quedó libre tras golpearla