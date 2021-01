¿Aracely Arámbula le dedica su nuevo sencillo a Luis Miguel?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula ha conquista con su carisma y belleza a miles de mexicanos con sus distintas participaciones en el mundo de la televisión, sin embargo sorprendió con su reciente reaparición en la música.

La actriz a sus 45 años, luce más bella que nunca y así lo comprobó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde apareció luciendo un mini vestido que dejó ver la figura que mantiene.

La ex pareja de Luis Miguel apareció en los foros de TV Azteca para promocionar su más reciente sencillo "Malas noticias", letra que ha logrado sorprender a todos sus seguidores.

No me fue tan mal sin ti, ni me faltaste, ni me doliste ni me morí, si te creías inolvidable, ya ves que no es así, mejor ni preguntó se ve que no eres feliz, ni me olvidaste, ni superaste lo que te dí" interpretó Aracely.