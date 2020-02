Aracely Arámbula estalla tras preguntas sobre Luis Miguel

Aracely Arámbula fue abordada por los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México tras sus declaraciones en contra Luis Miguel, a quien le pidió pasar tiempo con sus hijos Miguel y Daniel, tras rumorarse que el cantante no cumple con su manutención.

Ante los cuestionamientos sobre las recientes fotografías donde aparece el intérprete en un aeropuerto de España, la actriz externó su negativa para hablar del tema y señaló:

“Mira, yo voy a hablar de mi gira, de mi carrera, porque me ha costado mucho formar mi carrera, como para que me estén preguntando por otra persona que nunca habló, no es el tema de hoy”.

Sin embargo, las preguntas no cesaron y “La Chule” decidió hacer como que no escuchaba a los periodistas y aprovechó para dar detalles de sus próximas presentaciones dentro de la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?