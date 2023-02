Aquaman 2 sería un "gran desastre" según proyecciones de prubea

ESTADOS UNIDOS.- Es habitual que antes de estrenar una nueva película, los estudios de cine realicen múltiples proyecciones de prueba para obtener una valoración anticipada de la audiencia. En el caso de "Aquaman and the Lost Kingdom", los resultados no fueron tan buenos como esperaban.

Todo parece indicar que la secuela de la aclamada primera entrega del superhéroe de DC Comics estaría en problemas, pues cuatro fuentes distintas han declarado que la película necesita ser arreglada urgentemente antes de su fecha de estreno.

Seré honesto, esta es la sexta proyección de prueba (para la película) y no se ve ben. He estado escuchando que es aburrida, no tan buena como la primera, y potencialmente una de las peores películas de DC", declaró el usuario ViewerAnson.

Esta no es la primera polémica de la secuela de Aquaman (2018)

Por otro lado, BigScreenLeaks afirmo que "hay una razón por la que he evadido cualquier pregunta sobre 'Aquaman and the Lost Kingdom' pero no me da alegría decir que las proyecciones de prueba para esta película no han sido buenas. Realmente espero que (James) Wan repare esta película antes de diciembre".

Esta no es la primera vez que la secuela de Aquaman se ve rodeada de problemas ya que, en verano del 2022, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ordenó retrasar el largometraje tras declarar que no estaba satisfecho con él y necesitaba más trabajo.

Tanto críticos y fanáticos atribuyen esto al reciente cambio de administración en DC Films, pues con la llegada de James Gunn como director creativo también surgió un deseo por cambiar lo que ya estaba establecido, por lo que Aquaman pudo haber sido una víctima de las circunstancias.

