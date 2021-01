Apio Quijano asegura que su deseo sexual disminuyó tras padecer Covid-19

TIJUANA, B.C.- El cantante Héctor Quijano, mejor conocido como “Apio”, confesó que luego de padecer los estragos de su contagio de coronavirus, ahora su deseo sexual disminuyó considerablemente.

El ex Kabah, quien hace algunas semanas sostuvo una dura batalla para librarse de la Covid-19, manifestó que tras el difícil momento de salud que vivió, en estos momentos sólo piensa en recuperarse totalmente de los estragos que le dejó la enfermedad.

Como que la libido disminuye, y además pues sí, tienes que recuperarte en vitaminas, en hierro, en zinc, porque todo se lo come (el virus)”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Conjuntamente, el observador del programa “Todos quieren fama” explicó que más que pensar en la parte sexual, su mente está enfocada en contrarrestar las secuelas del coronavirus.

“Quiero decirle a la gente que no están solos, si se sienten tristes y de pronto les dan ganas de llorar, aunque hayan pasado dos o tres meses, si se cansan al hacer ejercicio, subir escaleras, si se les olvidan las cosas, no tienen apetito sexual, son miles de situaciones y consecuencias que nos deja esta enfermedad. Mucho de lo que está ocurriendo, como estas secuelas, es el sentirte emocionalmente no al cien, de pronto tienes bajones y de pronto te sientes triste, y sí, efectivamente en lo último que estás pensado ahorita es como despertar la llama, encenderla, la verdad es que no, estás en un estado de recuperación emocional, física, mental”, declaró.

De la misma manera, Apio se dijo esperanzado en poder recibir la vacuna contra esta enfermedad. “Para mí, sí esta es una de las opciones que tenemos para cuidarnos y cuidar a los nuestros, y elevar nuestro sistema inmune y tener anticuerpos, quiero decirles que yo estuve a punto de morirme, o sea… ¡yo no vuelvo a vivir lo que viví de ninguna manera!, yo estoy muy asustado, y nunca he estado así de asustado en mi vida como cuando tuve Covid, entonces a mi me dicen hay una opción y hay una vacuna… la que sea me voy a poner”.

Finalmente, el cantante se manifestó a favor de que Twitter le haya cerrado sus cuentas a Paty Navidad, Miguel Bosé y León Larregui, pues no están brindando la información correcta a sus seguidores. “Yo siento que, si están hablando de más, y no tienen un conocimiento, pues sí están malinformado”.