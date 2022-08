Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia que sufrió acoso sexual en las calles de México

MÉXICO.- Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica, compartió ayer a través de sus redes sociales que acababa de ser acosada sexualmente por un hombre en las calles de la Ciudad de México.

Hoy me tocaron sin mi consentimiento, ¿ok? Me agarraron así bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, y no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”, comenzó diciendo en su video.