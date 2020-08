Anuncian reparto de la nueva serie con toque familiar Social Distance

Netflix dio a conocer a los actores que protagonizarán su nueva serie "Social Distance", la cual será producida por Jenji Kohan.

Danielle Brooks volverá a trabajar con la creadora de "Orange Is The New Black" y formará parte de la serie de ocho episodios, en donde aparecerá junto a su madre en la vida real, LaRita Brooks, y su hermano, DJ Brooks.

El resto del reparto "familiar" incluye a Marsha Stephanie Blake con su hija Rocco Luna; Daphne Rubin-Vega con su esposo Tom Costanzo y su hijo Luca Costanzo; Heather Burns y su marido Ajay Naidu; Steven Weber y su hijo Jack Hohnen-Weber; Asante Blackk participará con su padre Ayize Ma'at; Peter Scanavino saldrá con su hijo Leo Bai-Scanavino, Becky Ann Baker y su esposo Dylan Baker, y el matrimonio conformado por Raymond Anthony Thomas y Marcia Debonis.

También contará con las apariciones de Isabella, Ferreira, Guillermo Díaz, Mike Colte, Helena Howard, entre otros.

Cada episodio del programa mostrará una historia diferente, ya que se desarrolla en los meses iniciales de la pandemia del Covid-19. La trama se enfocará en el espíritu humano frente a la incertidumbre y el aislamiento.

La serie será producida por Hilary Weisman Graham, quien también se hará cargo del guión y contará con Diego Velasco como director y coproductor ejecutivo.

Mientras que Tara Herrmann, Blake McCormick y la propia Graham serán los productores ejecutivos.

"Muchas de estas historias requirieron que varios actores fueran puestos en cuarentena con otros actores. Eso obstaculizó seriamente nuestras opciones y, por lo tanto, en diversas ocasiones era esencial elegir actores que no fueran actores", señaló Graham.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", Social Distance será una serie corta que explora cómo es la vida durante la cuarentena en medio del Coronavirus.

Los productores planean grabar con un estilo de metraje encontrado, donde cada aparato mostrará la historia principal de cada episodio.

El show buscará hacer de la pandemia su propia historia y su fecha de estreno se dará a conocer en el otoño.