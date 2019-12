Anuncian concierto masivo para conmemorar 25 años de la muerte de Selena

MONTERREY, NL .-Para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de Selena, se anunció un concierto masivo para el 31 de marzo del 2020, además, se estrenará la serie de su vida que prepara Netflix.



Interpretar a la cantante no es nada sencillo. Hay mujeres como Jennifer Lopez y próximamente, Christian Serratos, quienes se han encargado de darle vida a quien fuera vocalista del grupo Los Dinos.



Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante, habló del proceso de selección que hubo para la primera Selena, nada menos que J.Lo, quien fue la última en pasar al casting final que realizaron en Los Ángeles, hace 24 años.



Al final, la Diva del Bronx fue la ganadora del estelar Selena (1997), película que recaudó en taquilla cerca de 60 millones de dólares y su inversión fue de 20 millones.



El fundador de Los Dinos también dio su voto a favor de Serratos, nacida en Los Ángeles, de ascendencia mexicana e italiana, quien es conocida por su personaje de Rosita en la serie de The Walking Dead, y que ahora encabeza Selena: La Serie, de Netflix, que llega el próximo año con fecha aún sin revelar.



"Está bien la chica, no vas a hallar a nadie que se le parezca a Selena, pero de todas las fotografías que mandaron, a mí me gustó más ella", dijo Quintanilla. "Nosotros nada más les decimos si nos parece o no. De todas ella (Serratos) era la mejor".



"(La serie) está totalmente basada en Selena y en mi familia", declaró Quintanilla sobre el proyecto autorizado por la familia.



"Tuvimos casting en seis ciudades; a mí me había gustado para el personaje una chica que salió del casting de Miami. Ella, físicamente se parecía mucho a Selena, pero no tenía experiencia en la actuación", explicó Quintanilla.



Jennifer Lopez también, en su momento, pasó por varios filtros.



"Ella fue la última en hacerla (la prueba), y a mí me sacaron y me dijeron: 'señor Quintanilla, ella no se parece a Selena, pero con maquillaje y ropa la vamos a hacer que se parezca'".



En ese entonces, el papá de la desaparecida estrella vio el buen trabajo que hizo la actual diva en el casting, y la respuesta fue el éxito de la cinta Selena.



"(Para la serie) todos coincidimos que ella (Serratos) era la mejor, nos gustaba más", añadió el padre de la cantante.



La entrega de Selena: La Serie será el próximo año con 20 episodios de una hora por Netflix.