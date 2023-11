Antonio Banderas recibirá el Premio de la Presidencia de 2023 en los Latin Grammy

Estados Unidos.- El actor, director y empresario español Antonio Banderas, que ha triunfado en Hollywood con películas como “Philadelphia”, “Evita” o “Dolor y gloria”, será reconocido con el Premio de la Presidencia de 2023 que otorga la Academia Latina de Grabación en la 24 entrega anual de los Latin Grammy.

Este galardón, que solo se ha concedido en ocasiones excepcionales, distingue a destacados miembros de la comunidad latina por fomentar las artes y cultura en el mundo. El último en recibirlo fue el estadounidense Lin-Manuel Miranda en 2017.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Sevilla (España), la primera ciudad fuera de Estados Unidos que acoge los Latin Grammy.

El director de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, elogió en un comunicado la trayectoria de Banderas, al que calificó de "embajador mundial de nuestro patrimonio cultural”.

Además de su exitosa carrera cinematográfica, que le ha valido una nominación al Óscar y varios premios internacionales, Banderas ha demostrado su pasión por las artes musicales al fundar en 2019 el Teatro del Soho en Málaga, su ciudad natal.

Allí ha producido y protagonizado obras en español de musicales famosos como “Company” y “A Chorus Line”, haciendo los espectáculos accesibles a nuevas generaciones de espectadores.

Banderas, de 63 años, ha participado en más de cien películas, entre las que se encuentran “Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles”, “Desperado”, “The Mask of Zorro”, “Frida” o “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

