Ante las críticas, Paola Jara blinda su amor con Jessi Uribe

Disfrutar el amor en confinamiento no ha sido tarea fácil para Paola Jara, la cantante colombiana que comenzó su relación este año con el también intérprete Jessi Uribe. Ambos han sido foco de críticas ya que empezaron su romance poco después de que él se divorciara. A pesar de ello, durante esta época de confinamiento la pareja se ha dedicado a disfrutar el tiempo juntos.

"Nos ha ido muy bien gracias a Dios y como llevamos tan poco tiempo eso nos ha permitido también tener esas pausas de afianzar más la relación, porque si estuviéramos en una época normal para nosotros es un poco difícil compartir o estar todo el tiempo juntos por la agenda de cada uno, entonces han sido unos días muy bonitos que nos han permitido compartir más", contó Paola Jara en entrevista con EL UNIVERSAL.

En septiembre repetirán el show en línea de la gira que ambos emprenderían por el mundo poco antes de que se declarará la pandemia, "La conquista Tour", que según afirma la cantante es un espectáculo que montaron como si se tratara de un en vivo.

El 20 de junio lo realizaron por primera vez y se transmitió tanto virtualmente como en televisión.

"Bien o mal hicimos algo bonito al ser los primeros en comenzar acá en nuestro país con estos eventos virtuales, pues había todo tipo de comentarios, no estamos acostumbrados a eso y las cosas nuevas siempre van a causar un poco de revuelo y controversia pero finalmente lo sacamos adelante con todas las medidas de seguridad que teníamos que tener", aseguró. La intérprete de música popular y regional, recientemente lanzó el sencillo "Prohibido" junto a su compatriota Franko. La letra habla de una mujer que pone condiciones y límites en su relación.

Además, el 27 de agosto estrenará un tema junto a la Dj Marcela Reyes y asegura que no le teme a explorar otros géneros.

"Comencé cantando acompañada de mariachi, ranchero y continúe con esa línea. Soy una mujer y una artista que en realidad me gustan muchos géneros, pero ya llevo muchos años dedicada a esta música popular", contó.

"Es algo nuevo dentro de mi género pero quise también hacer algo distinto, como a veces me gusta innovar o arriesgarme un poquito a hacer nuevas cosas", agregó.

Sobre los rumores de embarazo que surgieron luego de que Jessi Uribe bromeara con eso en su Instagram, ella aseguró que no está en sus planes ser madre y que ante las críticas y opiniones de su vida personal ha aprendido a ignorar las que no le benefician.

"Creo que está muy próximo, que estamos apenas comenzando, quiero disfrutar de una relación primero y el tema de los hijos es tema que personalmente he postergado en mi vida porque le he dado prioridad a mi vida profesional, si Dios los manda inesperadamente pues bienvenido sea, pero no es un plan ni un proyecto por el momento", afirmó.