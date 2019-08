Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para un papel con tan sólo 16 años

ESTADOS UNIDOS.- Anne Hathaway tuvo una entrevista con la revista Allure en la que recordó como en 1999 consiguió su primer papel actoral en la serie dramática de corta duración, ‘Get Real’, pero en lugar de celebrar, le dijeron sutilmente que se concentrara en su cuerpo.

"A los 16 años, era 'Felicitaciones, tienes el papel. No digo que necesites perder peso. Solo digo que no aumentes de peso'", recordó la ganadora del Oscar. "Lo cual, por supuesto, significa que necesitas perder peso", señaló.

Ahora, dos décadas después, la mujer de 36 años todavía está pensando en su figura, aunque de manera más positiva. Tomemos, por ejemplo, su experiencia en el set de su última película, ‘The Last Thing He Wanted’.

"Tengo a Ane Crabtree (diseñadora de vestuario) preguntándome qué hace mi cuerpo en mis días, que me di cuenta de que era mi período, y para que pueda hacer los ajustes por mí", dijo Hathaway.



"Soy cautelosa al elogiar cómo Hollywood está cambiando", señaló. "Hay mucha más inclusividad corporal, ¡lo cual es genial!", Pero lo delgado definitivamente sigue siendo la expectativa centralizada "normal".

Para la próxima cinta, pidieron que pesara 20 libras, lo que aceptó felizmente. Por desgracia, mientras se preparaba para el papel, todavía tenía que, por supuesto, apagar los shamers corporales.

"Estoy ganando peso para un papel en una película y lo estoy logrando", escribió Hathaway a sus seguidores de Instagram el año pasado. "Para todas las personas que van a engordarme en los próximos meses, no soy yo, eres tú. Paz xx".

Ahora, mirando hacia el futuro, la estrella embarazada, que ya es madre de Jonathan Rosebanks Shulman, de 3 años, es optimista. Especialmente cuando se trata de mujeres, hacer un cambio en Hollywood.

"Está más matizado y es más interesante", admitió. "Está permitido que haya personajes e historias más interesantes. Ahora la gran pregunta es si el público lo aprecia. Si no es compatible, no continuará. Volverá a ser como era, y la gente dirá: 'Está bien, eso no funcionó ".

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA