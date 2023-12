Anne Hathaway protagoniza adelanto de "The Idea of You" con Nicholas Galitzine: ¿un fanfic de Harry Styles?

ESTADOS UNIDOS.- En un comunicado para anticipar sus estrenos del próximo años, la cuenta oficial de Prime Video en redes sociales compartió este jueves un primer vistazo a "The Idea of You", protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Hathaway interpretará a Sophie, una madre divorciada de 40 años, que decide asistir al festival de Coachella junto con su hija adolescente de 15 años y en donde conoce a Hayes Campbell, un cantante de 24 años que integra una de las bandas musicales más populares del momento.

Primer vistazo a ‘THE IDEA OF YOU’ con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine. Una mujer divorciada de 40 años se enamora del líder de la boy band favorita de su hija. Adaptación del libro de Robinne Lee, inspirado en Harry Styles. En 2024 en @PrimeVideoES pic.twitter.com/g2zZRd34Pj— Pedro J. García (@fuertecito) December 21, 2023

La cinta, dirigida por Michael Showalter y que será estrenada en álgun momento de 2024, está inspirada en la novela debut de Robinne Lee y ha levantado múltiples miradas tras considerar que el personaje de Galitzine podría estar inspirado en una de las estrellas pop más exitosas de los últimos años.

Después de que múltiples fanáticas leyeran el libro, publicado en 2017, lograron identificar múltiples coincidencias con la personalidad y recorrido profesional de nadie más y nadie menos que Harry Styles. De este modo, aseguraron que la novela se trataba de un 'fanfiction' del exintegrante de One Direction.

Sin embargo, la autora salió a desmentir dichas afirmaciones, afrimando que el intérprete de "As It Was" sí fue una inspiración para el personaje, tras ver un video de él, pero resaltando que Hayes Campbell no es una representación exacta de él.