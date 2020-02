Angie de La Academia canta en coreano al interpretar canción de BTS

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo Angie puso de pie a los jueces de "La Academia" porque pasó de ser la joven tímida y educada a la mujer sensual y dominante al cantar "7 Rings", de Ariana Grande.

El tema la puso en doble reto, pues no solo fue explotar su sensualidad sino cantar en inglés, pero ella demostró que no solo domina ese idioma sino también el coreano, pues interpretó un fragmento de "Blood sweet and tears", canción de BTS, el grupo de K-pop del momento.

Angie, tengo que confesar que tenía miedo. Esta canción, que creo que la admiramos mucho [Danna Paola también es fan de Ariana Grande], me encanta la manera que la transformaste para ti", esta opinión fue secundada por los demás jueces.

Héctor Martínez, director de "La Academia", también la felicitó por ser la que más se arriesgó en este reto, pues fueron los académicos quienes eligieron sus canciones este fin de semana.

Angie es una participante de LA ACADEMIA MÉXICO y cantó una parte de Blood Sweat & Tears con un tremendo VOCAL



ESTOY MUY ORGULLOSA!!



@BTS_twt



pic.twitter.com/KjA2CtjASi — Sam ⁷ ☻ l ᴴᴼᴾᴱ ᵂᴼᴿᴸᴰ ✿ (@proudofubts) February 3, 2020

"Te agradecemos mucho que hayas puesto en alto la canción de este reto. Sabemos de dónde vienes y soñamos a dónde vas", dijo.

A continuación te compartimos un pedacito de la canción de Angie y la canción original de BTS.