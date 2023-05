Angie Vázquez lanza su disco "Uno de nosotros"

Tijuana BC.- Angie Vázquez es recordada por su gran calidad vocal, cuando a los 10 años junto a sus hermanos, los Vázquez Sound, interpretó el cover del tema “Rolling In The Deep”, el cual acumula 290 millones de reproducciones a la fecha en YouTube.

Pero esta vez, Angie toma el timón y se lanza como solista con su primer álbum debut “Uno de nosotros”, el cual empezó a escribir y componer desde hace tres años.

De la mano de Virgin Music Group México, la cantante cachanilla compila sencillos como “Recuerdo”, “Si te vas”, “Primer amor”, “Hoy te quiero ver” y “Libertad”, entre otros.

También te puede interesar: Vázquez Sound cumplen sus sueños

Desde entonces ha experimentado un nuevo camino, emprendiendo y tomando su propio rumbo en busca del sonido musical que definirá su nueva etapa.

Desde el lado musical, es mi forma de transmitir mi estilo, mis influencias, lo que escucho, lo que me gusta y que no había tenido oportunidad de explorar y mostrar antes. Desde el lado personal, realmente me abrí y escribí de mis experiencias; las primeras veces que me enamoré, mis primeros rompimientos”