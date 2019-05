Angelina Jolie confiesa que estuvo a punto de casarse con la modelo Jenny Shimizu

LOS ÁNGELES, EU.- Angelina Jolie estuvo a punto de casarse con una actriz y modelo hace unos años.



La famosa actriz compartió al Daily Mail que hace más de 20 años se enamoró de la modelo Jenny Shimizu, con quien tuvo una relación muy intensa.



Las dos se conocieron cuando trabajaron en la película FoxFire en 1996.



Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo (Jonny Lee Miller). Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi", dijo Jolie.