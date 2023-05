Angélica María revela el motivo que le impide hacer una bioserie

Ciudad de México.-Muchos famosos han optado por contar su vida o sus inicios artísticos a través de las boiseries; sin embargo, la cantante Angélica María reveló el motivo del porqué no tendrá esta aparición en la pantalla chica.

Durante una conferencia de prensa con distintos medios de comunicación, la llamada “Novia de México” contó que pese a tener mucho qué contar, una poderosa razón la ha frenado.

Tendría yo que hablar mal de mis compañeros, que fueron unas mulas conmigo, y de mucha gente importante que se portaron muy mal conmigo, tendría que decir la verdad, si hago una bioserie sería la verdad, nada de mentiras, ni esconder cosas, sería toda la verdad de todo, y sería feo porque muchos ya no están, los familiares podrían sentirse, demandarme” explicó.

Conflictos

Sobre las cosas que le hicieron algunos de sus colegas, la madre de Angélica Vale detalló: “A mí me han inventado de todo, cuando eres famosa […] yo era una jovencita de 17 años y di el trancazo, pues ¿cómo lo iban a aguantar?, además era una niña buena de mi casa, que no salía con los empresarios, siempre tienen que buscar la forma de lastimarte, que tenía un hijo escondido de César Costa… que Alberto y yo teníamos amores a escondidas, y ni se imaginan quienes fueron los que me traicionaron”.

Mientras los periodistas le manifestaban su interés por conocer la identidad de las personas que le hicieron la vida de cuadritos, Angélica replicó: “No los voy a dar, si los doy será en una bioserie no aquí a lo menso”.

Por otra parte, la cantante y actriz salió en defensa de Ricky Martín, luego de que uno de sus sobrinos lo señalara por presunto abuso sexual.

“No estoy enterada, ¿qué quieres que te diga?, yo para el chisme caliente soy re-mala. Por supuesto (es un niño bien), un niñazo, yo lo adoro y lo adoraré siempre, es divino, un ser bello, además de tan bonito, es bonito por dentro”, dijo al respecto.