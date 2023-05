Ángela Aguilar dice que la llaman "La Princesa de la música mexicana"

HERMOSILLO, Son.-Ángela Aguilar es una joven cantante que ha sabido pegar en su ambiente musical y también se ha visto envuelta en polémicas en redes sociales por diferentes temas, entre ellos el haber mencionado que era 25% argentina, cosa que los mexicanos aún no le perdonan.

Con tan solo 19 años ha interpretado grandes temas y se ha ganado un lugar especial con sus fans, ya que actualmente cuenta con más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente, ha circulado un video de la cantante donde expresa que le llaman “la princesa de la música mexicana”, a lo que muchos tuvieron diversos puntos de vista por ello.

“Me dicen la princesa de la música mexicana, y a veces no me la creo, entonces con la corona tal vez me la voy a creer”, esto es lo que se escucha decir por parte de Ángela.