Anette Cuburu no descarta arreglo con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Anette Cuburu sigue haciendo frente a la controversia que desató debido a sus declaraciones en contra de Andrea Legarreta, desatando una guerra de mensajes.

En su reciente encuentro con la prensa, la exconductora expresó que aunque mantiene su postura y defiende su familia, no descarta hacer las pases con Legarreta.

Nunca hay que decir nunca, la verdad yo no soy una persona de mal, siempre voy a defender a mis hijos ante quien sea, y lo puse en el comunicado, yo creo que cuando se da un comunicado es como para cerramos el tema y ya que lo arregle quien lo tenga qué arreglar”

Expuso Cuburu sobre la delicada situación.

Niega pérdida de visitas

Posteriormente, Anette negó que este pleito le haya provocado perder la visita de algunos de sus compañeros del medio a su programa de entrevistas, como fue el reciente caso de Adrián Uribe.

“No, yo lo quiero mucho, es una persona desde abajo, le ha costado mucho su carrera, y se le complicó, él me había prometido ir y sí lo estábamos esperando, sí fue un problema para mí porque yo ya tenía toda la producción, pero lo entiendo, porque yo también me dedico a lo mismo, se le complicó una cosa de una película donde él es el productor, y se disculpó como un caballero y me prometió regresar cuanto pueda, no fue absolutamente por otra cosa”, explicó al respecto.

A pesar de que tanto Andrea como Anette han procurado dejar el tema en el pasado, cabe recordar que el problema surgió a raíz de la entrevista que Legarreta brindó a Mara Patricia Castañeda, para su canal de YouTube, negando que fuera ella quien inició el rumor del presunto romance entre Cuburu y Raúl Araiza, algo que le costó el matrimonio a la también actriz con el ejecutivo Alejandro Benítez.

Posteriormente, Anette sostuvo una charla con Ana María Alvarado, donde culpó a la conductora de Hoy y a la productora Carmen Armendáriz de haber sido malas personas con ella cuando formó parte del matutino de Televisa, y habló de la supuesta relación clandestina que Legarreta tiene con un alto ejecutivo de la televisora, reavivando el pleito entre ambas.