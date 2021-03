Anette Cuburu: Estuvo a punto de quedar fuera de VLA al subir de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- A decir de una fuente que otorgó la información para la revista TV Notas, la conductora de televisión Anette Cuburu pasó días de angustia, tras recibir un llamado de atención por parte de los directivos del programa "Venga la Alegría", tras ganas algo de peso por varios meses.

A decir de la fuente, a mediados del año pasado los productores del programa tuvieron una junta con ella para exponerle su descontento pues se había descuidado y había subido de peso y que así no la habían contratado, por lo que la presionaron pidiéndole que bajara de peso, o quedaba fuera del proyecto, motivo que provocó primero su molestia y también su descontento al grado de caer una depresión.

Pero Cubruru no se dejo amedrentar por sus líderes y al contrario, tomó esta llamada de atención como motivación para enfocarse en su bienestar físico. Se armó de valor y aunque ha pagado mucho dinero en recuperar su figura, recurrió con una nutrióloga que le prometió una figura envidiable.

Según información de dicha revista, Anette Cuburu fue una de las conductoras más evaluadas por 'focus group' organizados por los coordinadores de la producción del programa, obteniendo un resultado muy diferente al de sus compañeras de conducción.

La percepción de público es que había tenido un menor desempeño como conductora, siendo de las peores calificadas, siendo con la que menos se identifican, al igual que con Kristal Silva, a quien juzgaron como "gris", al creer que no aportaba mucho al programa.

En el caso de Anette a mediados del año pasado, mantuvo una platica con el productor Dio Llubenes y con Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva, haciéndole saber su inconformidad y preocupación al darse cuenta que había bajado su desempeño e interés por el programa, que se notaba que ya no lo estaba disfrutando y además no se le veía conviviendo en las distintas dinámicas, pero sobre todo le dijeron que se notaba había descuidado su apariencia física y que así no se le había contratado.

El chisme entre los pasillos de televisión Azteca corrió rápidamente, por que Anette salió de ahí bastante molesta y a la vez llorando, los presentes en el foro de grabación pensaron la habían corrido de la producción, hasta que ella misma inició a aclarar las cosas.

La conductora no reparó en contar su inconformidad con su compañero a cuadro Sergio Sepúlveda, quien tiene voto directo con los ejecutivos del programa, dejando claro que no le pareció cómo le dijeron las cosas, que fue muy poco lo que les faltó para decirle que estaba gorda.

Tomó cartas en el asunto

La presentadora de televisión no dejó pasar esta oportunidad para mejorar su apariencia física, se puso las pilas por qué el trabajo le interesa y se tuvo que acatar a las normas de la producción.

Desde finales de año se puso en manos de profesionales y ahora puede presumir ante sus compañeros de conducción que ha perdido varios kilos, aunque no quiere revelar cuánto pesa actualmente y mucho menos cuánto pesaba antes.

"Inició con un régimen alimenticio muy estricto con una reconocida nutrióloga de nombre Nathaly Marcus, a la que por cierto le paga muchísimo dinero, pero es con la promesa de dejarle una figura de una chavita de 25, aparte hace ejercicio, sale a correr, se propuso este año verse espectacular, y lo está logrando, yo la veo muy bien, puede que al menos por su figura se logre quedar en el trabajo, pero con los jefes nunca se sabe, todo puede pasar”, finalizó.