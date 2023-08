Anel Noreña triste por situación con su hija Marysol

Ciudad de México.- Durante un enlace telefónico que brindó al programa Ventaneando, la heredera del “Principe de la Canción” Anel Noreña, hizo referencia a las recientes declaraciones de su hija Marysol, donde niega que su marido Xavier Orozco la haya agredido.

Debido a que todo el problema inició porque no permitió que su hija utilizara el nombre de su padre para promocionar un concierto, Anel compartió que si quiere utilizar el nombre de su papá puede hacerlo, pero que le entristece que tanto Marysol como Xavier sean unos alzados y no le permitan ni siquiera ver a sus nietos.

Manifestando que fue una madre dedicada a sus hijos, dejó entrever que sería la pareja de Marysol la culpable de la mala relación que en este momento tiene con la cantante.

Tengo dos años de no poder ver a mis nietos, y eso se me hace algo que mi hija no me puede hacer, no es cosa de ella, porque yo no los crie así (…) pero cuando los hijos se casan ya entra en un tercero en discordia y es un jaleo”, declaró.

Confesó lo mal que se siente por no poder llegar a un acuerdo con su hija menor, sobre todo porque no sería decisión de Sosa el que todo se pueda solucionar.

“Molesta y triste, Marysol es mi princesa, mi vida, toda la vida fuimos la una para la otra, entonces este cambio de Marysol no es ella, si me entiendes, no es ella. Entonces óyeme ‘mamá vamos a solucionar esto. Mi marido no te quiere o tú no quieres a mi marido,’, ok, pero yo sigo siendo su mamá, ‘ven Marisolita vamos a platicar’, pero uy, si no está el marido al lado no va al baño”, destacó.

Finalmente, Noreña aprovechó la entrevista para enviar un contundente mensaje a su descendiente. “Mi casa está abierta para ellos, yo ya se lo he dicho a Marysol muchas veces, le mando cositas en el WhatsApp y no me contesta, así que no se haga, pero vamos a dejar que pase el tiempo y el tiempo es el mejor consejero”, concluyó.