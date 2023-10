Anel Noreña habla de posible reconciliación con su hija Marysol Sosa

Ciudad de México.- Anel Noreña señaló que existe una posibilidad de reconciliarse con su hija Marysol Sosa, después de que revelan que existen algunas diferencias familiares por las que se distanciaron.

Aunque recientemente Marysol abordó el conflicto que enfrenta con su mamá, y descartó que pudiera arreglarse, la madre de los hijos de José José aseveró en el programa Hoy que las cosas podrían tomar un buen camino.

Yo lo que sí la defiendo es que se está metiendo en todos los géneros, ya canta con la banda, ya canta con los rocks, o sea, la chica se está moviendo”

Contó tras la emisión de la entrevista donde presentó su siguiente lanzamiento.

Posible acercamiento

Ante el comentario con respecto a que la descendiente del “Principe de la Canción” solo canta melodías de su famoso papá, Noreña subrayó: “Las canciones de su papá las puede cantar todo el mundo mi hijita, y tú principalmente, ok, si hasta ahí vas, estás bien”.

Sin embargo, la sorpresa llegaría por voz de la propia heredera universal de José José, quien confesó que, pese a lo dicho por su hija, su acercamiento podría darse en breve.

“Hoy tuvimos una muy buena entrada ella y yo en la mañana, y eso no sé cuando lo dijo, pero bueno”, manifestó la exmodelo en referencia a la entrevista donde Marysol niega que pueda reconciliarse pronto con Noreña.

Manda mensaje

Y al cuestionarla sobre la conversación o acción que la hace pensar en una aproximación con su retoño, Anel finalmente aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su hija.

“‘Madre te amo, bendiciones’, ¿eso me pusiste no?, y yo ¿qué te puse ayer?... ‘mi hijita, te amo, los estoy esperando siempre’, y tú me pusiste eso: ‘Madre te amo, bendecido jueves’”, explicó la colaboradora del matutino de Televisa dejando abierta la puerta para que su hija se comunique con ella.