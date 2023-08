Anel Noreña comparte detalles de distanciamiento entre su hija y ella

Ciudad de México.- Anel Noreña brindó una entrevista al programa Hoy para compartir a detalle el verdadero motivo del pleito familiar que provocó el distanciamiento con su única hija y el esposo de ésta, tras no haberla dejado utilizar el nombre de José José para promover el concierto en tributo al cantante.

Marysol, te lo he dicho 20 veces, tú puedes anunciarte como el concierto de José José con Marysol o Marysol en el concierto para su papá, o Marysol y José José, todo lo que quieras con tu papá, mientras seamos familia. Date cuenta que hace dos años que tú dijiste que tu familia era tu esposo y tus hijos, y yo pasé a ser un familiar, y desde entonces no he sabido nada de ti”.

Manifestó Noreña ante las cámaras del matutino de Televisa.

“Anda diciendo que ‘mi mamá no me deja’, no, no, como hija adelante, como siempre lo has hecho, pero ya como una mercancía para título de tu show no señorita, tiene que pasar por mi aprobación”, agregó.

Noreña relató la ocasión que generó distanciamiento entre ella y su hija. Explicó que escribió en una servilleta ‘renuncio a mi herencia’ y la aventó, antes de decirle a su marido que se fueran porque ella estaba loca y no se podía hablar con ella.

De acuerdo con Anel, Xavier Orozco, esposo de hija, estuvo a punto de agredirla físicamente por un comentario que le hizo y no le pareció.

También aprovechó el momento para asegurar que recientemente descubrió que su matrimonio con José José nunca fue anulado.

“Ahora que fue el sacar una bola de papeles para lo de que José me nombró su heredera, sale que no hay ninguna ratificación de nuestro divorcio, no estoy divorciada de José. O sea, la viuda soy yo, tuvo dos matrimonios nada más, el de la señora Herrera y yo”, concluyó la artista.