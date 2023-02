Andy Escalona se disculpa con Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia hace unos días estuvo en vuelta en polémica debido a que salió en sus redes sociales a defenderse por los comentarios que en su momento realizó Pati Chapoy sobre su cuerpo además del acoso que vivó en su momento después de salir de ‘La Academia’.

Por supuesto sus seguidores salieron en su defensa y fueron algunos videos que se viralizaron en los que se evidenciaba la crítica a la cantante sonorense, pero también apareció uno donde Andrea Escalona también había hecho algunos comentarios negativos.

Por su parte Escalona reveló que decidió disculparse en privado con Yuridia ante sus declaraciones que realizó hace unos años, sobre crítica específicamente a su físico.

 

Yo ya lo hice en privado, con Yuridia. Desde que salió, sí me pongo en su lugar y siento mucho que se haya sentido de esa manera. La verdad es que qué bueno que 12 años después podamos tener cuidado con nuestras acciones y palabras”, dijo la hija de desaparecida Magda Rodríguez.

Andrea Escalona reveló que no quiso hacer si disculpa de manera pública a la cantante sonorense ni mencionarlo en redes sociales, para ella fue importante aclarar que algunas cosas fueron sacadas de contexto.

La conductora optó por enviarle un mensaje exclusivamente a Yuridia para ofrecer sus disculpas porque no le parecía correcto que estas críticas volvieran a la actualidad, sobre todo porque pasó hace 12 años.

Andy Escalona le comentó a Yuridia que estaba consciente sobre el video que estaba en redes sociales y se disculpó además admitió que no era algo que esta bien y le dejó su teléfono según el portal de TVNotas.

Andy Escalona explica como fue su parto

Por medio de sus historias de Instagram que Andy Escalona reveló que intentó hacer el procedimiento del parto de manera natural pero al final debido a que su doctora le comentó que el bebé estaba “sufriendo” se optó por realizar la cesárea.



"Estuve ahí 7 horas pero dilaté cero, mi doctora dijo las palabras mágicas “el bebé está sufriendo”, dije no haber maestra yo no quiero que me hijo sufra saquemelo, en media hora estaba encuerada en una plancha” comentó la conductora.