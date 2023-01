Andy Escalona recuerda a Magda Rodríguez con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy Escalona se ha ganado el cariño del público al ser una de las conductoras más queridas por parte del público, gracias a cada una de sus participaciones en el programa hoy.

Hay que recordar que hace apenas un par de semanas que la conductora se convirtió en madre de su primer hijo, a quien quería tener de manera natural pero al final tuvo que ser cesárea.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Andy Escalona compartió una emotiva fotografía a lado de la productora ya fallecida, Magda Rodríguez de quien era muy cercana.

La conductora aprovechó para dedicarle un mensaje a su madre, que a pesar de mucho que la echa de menos agradece que le haya “mandado” a su hijo, debido a que lo consideró un regalo por parte de ella.

Te extraño mejor amiga @magdaproducer pero que precioso nieto nos mandaste oye, gracias gracias” se puede leer en la publicación.

Hay que recordar que Magda y Andy eran demasiado unidas, es por eso que el fallecimiento de la productora marcó la vida de la conductora, que procura recordarla cada cierto tiempo.

Por supuesto sus fanáticos seguramente hicieron llegar sus reacciones en la publicación donde en su mayoría han reconocido lo bien que se ve Andy Escalona disfrutando de su maternidad.

Andy Escalona reveló cómo fue su embarazo

Fue por medio de sus historias de Instagram que Andy Escalona reveló que intentó hacer el procedimiento del parto de manera natural pero al final debido a que su doctora le comentó que el bebé estaba “sufriendo” se optó por realizar la cesárea.



"Estuve ahí 7 horas pero dilaté cero, mi doctora dijo las palabras mágicas “el bebé está sufriendo”, dije no haber maestra yo no quiero que me hijo sufra saquemela, en media hora estaba encuerada en una plancha” comentó la conductora.