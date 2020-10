Andrés García reveló donde quedarán sus restos tras su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés García se sinceró durante la entrevista que brindó al programa Hoy, y luego de revelar que no heredará a sus hijos los bienes inmuebles que ahora posee, confesó que ya dejó dicha su última voluntad.

El galán dominicano naturalizado mexicano manifestó que sigue pensando en la muerte, y aunque agradece haber vivido más años de lo que él pensaba, ahora dio a conocer lo que harán con su cuerpo tras su deceso.

Cuando me muera me van a tirar mis cenizas aquí en esta playa, no va a haber tumba ni nada de eso. Como ahí están las cenizas de mi papá y de mi mamá… entonces las mías tienen que estar ahí también”, detalló.