Andrés García habla de su salud: "como que no me recupero”

MÉXICO.- El pasado 18 de enero, Andrés García dio a conocer que necesita con urgencia una transfusión de sangre, ya que está pasando por problemas de salud tras haber desarrollado una condición en la médula espinal que ha afectado sus niveles de hemoglobina. Este 28 de enero, el actor reveló por medio de un video en su canal de YouTube que últimamente se ha sentido muy débil, igual que hace 30 años cuando fue diagnosticado con leucemia.

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dijo en el video. Después explicó que lo que más le preocupa actualmente son los bajos niveles de hemoglobina que tiene. El actor se encuentra bajo tratamiento con el que se mantiene estable; sin embargo, la transfusión sigue siendo urgente.

García explicó que su tipo de sangre es muy rara, por lo que le ha costado trabajo conseguir un donador. También confesó que tiene miedo de morir, pues no sabe qué sucederá al fallecer.

“Aunque uno diga que es muy macho, y aunque sea uno muy macho, siempre cuando te dicen: ‘Oye, manito, te vas a morir en seis meses’, pues algo pasa [...] sí se saca uno de onda”, explicó Andrés García.

Cuando el actor fue diagnosticado con leucemia, hace 30 años, le aseguraron que solo le quedaban ocho meses de vida; sin embargo, luego de un difícil proceso médico pudo superar la enfermedad. García recordó que tomaba medicamentos que lo hacían sentir excesivamente agotado y dijo que de todas las enfermedades que ha atravesado la pero, sin duda, fue la leucemia que padeció durante dos años.

Otros problemas de salud

En una entrevista para el programa Hoy el actor confesó que sufre otros padecimientos, como pérdida de memoria y problemas en la columna debido a un dolor que no atendió hasta mucho después de que se presentara. Cuando finalmente trató este padecimiento, fue sometido a una cirugía, la cual ahora le está provocando estragos.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso; estoy pagando el precio”, dijo en el programa de Televisa.