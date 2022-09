Andrés García comparte condiciones para regresar al cine

Ciudad de México.- El actor Andrés García se expresó sobre sus planes a futuro y sobre las probabilidades de que regrese a los filmes tras tantos años desde su retiro.

En su canal de Youtube el artista manifestó su idea de protagonizar una película y además reveló sus condiciones para que esto suceda.

No hago películas malas, ni con malos actores, ni con malos directores, ni con malos productores, yo he escogido de las 180 o 205 películas, que he tenido éxito en la mayoría, porque como dijo Einstein, no trabajo con pend$%#¨, si es una buena historia, un buen guion, un buen director, encantado, los actores no importa que no tengan mucha experiencia, yo les enseño, hasta al director le ayudo y le enseño lo que pueda enseñarle, con mucho gusto”