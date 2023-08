Andrea Petruzello, novio de “La Veneno", buscó a Wendy Guevara para insultarla

Ciudad de México.- Tras su exitoso paso por el programa "La Casa de los Famosos", donde cautivó al público y se coronó con el premio de 4 millones de pesos, Wendy Guevara continúa cosechando éxitos en su carrera. Sin embargo, su travesía no ha estado exenta de controversias desde su salida del programa.

Recientemente, Evelin, una de las mejores amigas de la influencer, reveló un acontecimiento que ha llamado la atención en el entorno mediático. Andrea Petruzello, reconocido por su relación con la fallecida figura de la farándula española, Cristina "La Veneno", buscó a la amiga de Wendy Guevara en las redes sociales para proferir insultos en contra de la integrante de “Las Perdidas”.

¿Quién es “La Veneno”?

Cabe recordar que Cristina "La Veneno" fue una destacada personalidad transgénero que logró notoriedad en España gracias a su elocuencia y singular belleza. Con su descarada personalidad, marcó un hito en la historia televisiva del país, cautivando a una amplia base de admiradores que la acompañaron hasta su trágico fallecimiento.

Andrea Petruzello, de ascendencia italiana, se mantuvo en el ojo público debido a su complicada relación con la famosa española.

Muchos detalles íntimos emergieron cuando se lanzó la serie de HBO "Veneno", la cuál retrata la vida de Cristina y las adversidades que debió superar.

En la opinión de muchos seguidores de "La Veneno", la relación tumultuosa que sostuvieron, caracterizada por abusos, adicciones e incluso una estafa que condujo a la celebridad a una condena carcelaria, contribuyó al declive emocional de esta última, del cual nunca logró reponerse plenamente.

Wendy Guevara es fan de La Veneno y habló de ella en La Casa de los Famosos México

Es ampliamente conocido que Wendy profesa una profunda admiración y respeto por Cristina "La Veneno", a quien considera su ídolo. Durante su permanencia en el reality show, Guevara no escatimó en compartir su aprecio por la controvertida figura y su vida llena de escándalos.

En este contexto, Andrea Petruzello buscó establecer comunicación con Evelin, otra influyente miembro del círculo social, con el propósito de transmitir un mensaje agresivo dirigido hacia la actual sensación mediática mexicana.

En un audio repleto de expresiones ofensivas, Petruzello comentó: “Dile a tu amiga, a la cara de pitbull, a mi no me debe de nombrar, ni a mí, ni a Cristina. Con esta cara quieres (…) tú qué c*** eres, de nombrarme a mí y ni nombrarla a ella que no le llega al talón. Esas cuatro p*** que tú has ganado no te van a durar ni dos telediarios, guapa", dijo Petruzello en un audio lleno de insultos. "Tu amiga me bloqueó sin conocerme y eso me cabrea".

Añadiendo a su expresión verbal, Petruzello compartió con la amiga de la influencer, imágenes que habían sido manipuladas para burlarse de su apariencia física. Luego de este incidente, Andrea Petruzello comenzó a interactuar coquetamente con Evelin.

Tras la divulgación de esta información, los seguidores de Wendy Guevara no se quedaron de brazos cruzados. Con el fin de expresar su respaldo a la influyente figura, acudieron a las redes sociales del italiano para manifestar su descontento a través de una serie de comentarios y mensajes insultantes.

Tal vez te interese: Juan Osorio da detalles sobre su nueva telenovela con Wendy Guevara