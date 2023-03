Andrea Noli revela la reacción de su hija tras polémica con su padre Jorge Salinas por rumores de infidelidad

Ciudad de México.- Jorge Salinas protagonizó una polémica después de que fuera señalado de serle infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga.

Aunque el actor negó dicha situación e incluso indicaron que su matrimonio estaba bien, esta vez fue su ex Andrea Noli con quien tuvo una hija.

Ya que la relación entre el artista y su consanguínea Valentina Noli no es cercana, es que Andrea manifestó su postura ante la controversia y la reacción que tuvo su hija al respecto.

Preferiría no ahondar en el tema porque ya está bastante trillado, pero la realidad es que han pasado altas y bajas, ha habido momentos donde ha importado más, ha importado menos, pero nos hemos acostumbrado a vivir así”

Explicó la artista en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Sin efecto

Y para recalcar que lo que sucede en la vida de Jorge no le afecta a su hija, la actriz agregó: “nuestra vida no gira alrededor de él, ni de lo que se diga de él, ni de nada, tenemos una vida muy completa, muy bien llevada, con mucha familia, muchos amigos, así que no, todo bien”.

De esta forma, Andrea Noli dejó en claro que el vínculo entre la joven y su padre es prácticamente nulo y por este contexto Valentina no sufre por ninguna situación que pueda afectar al hombre que le dio la vida.