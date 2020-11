Andrea Legarreta se pronuncia tras positivo a Covid-19 de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Este jueves el programa Hoy inició con la ausencia de Galilea Montijo luego de que la conductora confirmara que dio positivo a Covid-19.

La primera en pronunciarse al respecto fue su compañera Andrea Legarreta, quien al iniciar el programa inmediatamente se refirió al tema, asegurando que su colega se encuentra bien dentro de lo que cabe.

“Nuestra Gali dio positivo a Covid, entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño, que se recupere, se siente bien, ustedes la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también, lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde. Están bien gracias a Dios, eso nos da mucho gusto, se han sentido bien, y por lo visto, a los que les dio, les ha dado leve”, explicó Legarreta.

Por su parte, Paul Stanley prefirió tomar el tema con humor y tras enviarle un mensaje de cariño a Gali, también bromeó con la idea de que ellos están sacando el trabajo de todos los que ahora están en casa contagiados. “Les queremos mucho, les mandamos muchas bendiciones, y aquí estamos, sacando el barco”.

Finalmente, tanto Andrea Legarreta como Paul Stanley decidieron concluir el tema de los contagios en el set con gran sentido del humor y comenzaron a cantar “De los diez que yo tenía, de los diez que yo tenía, nada más quedan…”.