Andrea Legarreta rompe en llanto por ataques tras su comentario sobre Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se mostró visiblemente afectada durante su encuentro con la prensa, luego de que en las últimas horas ha sido objeto de diversas agresiones en redes sociales tras el comentario que brindó por la denuncia de abuso que hizo Nath Campos en contra del youtuber Rix.

A pesar de que ya ofreció disculpas públicas por haber manifestado su duda con respecto a que una persona violentada sexualmente pueda seguir conviviendo con su agresor, la conductora manifestó a las afueras de Televisa San Ángel su incomodidad por toda la ola de críticas que este comentario provocó.

“Lamento muchísimo la reacción de mucha gente que… la sociedad se está volviendo cada vez más violenta, a mí me tiene en shock eso, el desearme que me pase lo mismo o a mis hijas, me parece terrorífico, o sea creo que tendríamos como sociedad ver un poquito más adentro a nuestras familias a nuestra gente, cuidarnos más, amarnos más, tirar más buena onda a los demás… acribillan a la gente, se vuelven como pirañas desesperadas hambrientas, ¿ahora contra quién vamos?, y luego ya que se acabó esa… ¿ahora hacia dónde?, y no…, la violencia no se puede sanar con violencia”, dijo Andrea.

No obstante, al ser cuestionada sobre si ha pensado en desactivar los comentarios por esta misma situación, Legarreta dijo con la voz entrecortada: “Yo no quisiera que nos acostumbráramos a las agresiones y la violencia, no se puede normalizar, mucha gente lucha por eso… ¡yo ya quiero llorar!... o sea mucha gente lucha porque no se normalice la violencia, pero te puedo decir que tristemente, lo que yo he vivido, y que hay gente que lo ha vivido mucho peor, tengo que decirlo también, pero lo que yo he vivido, me ha hecho de una piel más gruesa, no lo aceptó, no estoy de acuerdo; sin embargo, pues en el momento en que tu abres tu red tú decides también si quieres que comenten o no, pero también hay mucha gente que te da mucho amor, que te da mucha retroalimentación, ¡que es buena onda!, o sea que está ahí para decirte que le gustaría verte, que no les gusta, y siento que también es cerrarle la puerta a ellos, y no quiero hacerlo”.

Finalmente, la esposa de Erik Rubín dice que todo lo que ha vivido en su vida la ha hecho más empática con las personas y pese a que ha tomado algunas decisiones incorrectas, siempre ha tratado de tener la responsabilidad sobre sus acciones, pensamientos y deseos para toda la gente.