¡Andrea Legarreta rompe en llanto en transmisión en vivo!

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se ha destacado por su carisma y la manera de conectar con su público, que la ha apoyado en toda su trayectoria artística, es por eso que la conductora ha decidido hacer algunas dinámicas para consentir a todos sus seguidores.

Como muestra de agradecimiento Legarreta desde hace unos días decidió realizar un GIVEAWAY de lo que sería una renta de decoración navideña por un mes, con el proposito que alguno de sus admiradores celebraran de manera especial esta Navidad.

Es por eso que hace unas horas la conductora realizó una transmisión en vivo para dar a conocer la ganadora del premio, que fue Rebeca originaria de Puebla, quien quedó encantada con el regalo que le brindó su artista favorita.

La joven conmovió con su historia a la conductora que hasta las lágrimas llegó durante la transmisión, y es que Rebe dese hace tiempo, quería brindarle a su familia una Navidad especial, después del fallecimiento de su madre, por fin podrá estar con sus seres queridos de una manera muy distinta.

Me da mucha emoción Rebe, creo que como dices tu mamá desde el cielo estuvo de intermeraria, además no sabes que lindo va quedar el lugar y aquí enfrente de todos me comprometó para apoyar también con la cena de navidad. Es un regalo hermoso conocerte" dijo entre lágrimas.