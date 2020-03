Andrea Legarreta critica los controles para ingresar a México ante brote del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora del programa "Hoy" Andrea Legarreta criticó las medidas implementadas por el gobierno de México para el ingreso de personas que vienen de otros países donde se ha registrado el brote del coronavirus, calificado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia.

El comentario lo realizó cuando el cantante Carlos Rivera regresaba de Madrid al país azteca y explicó que tuvo que adelantar su vuelo antes que cerraran el terminal aéreo o no lo dejaran volver.

Para asombro de Rivera, en México no le preguntaron ni revisaron nada. "Llegando a México de Madrid, tuvimos que adelantar el vuelo antes de que cerraran el aeropuerto o no nos dejaran volver. La sorpresa que en México no nos preguntaron ni revisaron nada. Cuídense mucho todos. Infórmense sobre las medidas, es lo más responsable", escribió el cantante.

Ante esto Andrea Legarreta se solidarizó con Rivera y escribió que le parece increíble lo que está ocurriendo en el País, sobre todo por el poco control que se está implementando.

"INCREÍBLE en verdad!! Se esperarán a tomar medidas cuando todo se salga de control?? Deseo que estés muy bien corazón!! Te quieroooooo", escribió la conductora del programa "Hoy".

Su comentario tuvo más de 1800 me gusta y 231 respuestas entre ellas están: "eso me preocupa porque lo están tomando a la ligera como si fuera una simple gripe que Dios nos cuide a todos" "Si es increíble que no puedan tomar medidas no les cuesta nada hacerlo".