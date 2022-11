Andrea Legarreta asiste a concierto de Harry Styles a lado de sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se ha posicionado como una d elas conductoras más importantes de la televisión con más de 20 años de carrera, donde ha tenido la oportunidad de salir a cuadro todos los días en el programa ‘Hoy’.

Además la conductora es una mujer muy hogareña y familiar, en repetidas ocasiones se le ha podido ver como se encarga de apoyar la carrera de sus hijas Mia y Nina Rubín.

Pero también se encarga de que puedan divertirse a su lado y por medio de su cuenta de Instagram compartió los distintos momentos que vivió a lado de sus hijas, mientras tenían la oportunidad de disfrutar el concierto de Harry Styles.

En la grabación se puede ver que Legarreta comienza a grabar mientras que canta una de las canciones del artista a lado de Mia y Nina, quienes muestran su emocion frente a las cámaras.

Harry Styles” escribió la conductora.

Minutos después la conductora grabó para dar a conocer desde donde empezó a disfrutar el concierto y precisamente se trataba de las primeras filas del concierto, donde pudo estar todo el evento que ofreció el cantante.

Fueron también Mia y Nina quienes compartieron en sus redes sociales también algunos de los momentos donde claramente se puede ver que se encontraban muy felices de poder ver al cantante tan cerca.

¿Por qué Andrea Legarreta no regresaría a las telenovelas?

Andrea confesó ante un encuentro con la prensa que pese a lo bonito que fue desempeñar ser actriz, por ahora no está dentro de sus planes volver a realizar trabajos de ese tipo por una razón.



“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.