Andrea García niega abuso contra Andrés García y le pide perdón

Ciudad de México.- El actor Andrés García dio de qué hablar en relación al vínculo dañado que tiene con su hija Andrea cuando reveló que lo habría acusado de abuso sexual cuando era una niña, por lo que Andrea apareció en las redes para desmentirlo.

La actriz mandó un mensaje a su padre con esperanza de poder contactarlo y así responder los comentarios que ha recibido por las declaracion que hizo su padre en una entrevista para una revista nacional. Por lo que Andrea relató

Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”

Contó consternada.

Mala relación

Posteriormente, la hija de don Andrés rompió en llanto y lamentó que de cierta manera el actor la desconoció, además de señalar que otro factor que dio pie a su distanciamiento habrían sido sus supuestos nexos con “la mafia”.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, expresó.

Finalmente, Andrea pidió tener contacto con él para aclarar sus diferencias. “Te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, solo espero que me contestes o llámame, te amo y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación padre-hija nadie la puede dañar. Te amo, papi, recupérate pronto, un abrazo”, concluyó.

Como se recordará, Andrés se expresó negativamente de la hija que procreó con Fernanda Ampudia durante charla que sostuvo para TVyNovelas.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe. Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendej%&, que yo la había violado desde chiquita [...] Esa es una verdadera pendej%&, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendej%&; por eso, para mí, ella ni siquiera existe”, dijo el artista.