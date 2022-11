Anaís defiende a Platanito:"es una persona decente"

Durante su participación como presentadora invitada en el programa Chisme No Like, la también actriz no pudo evitar pronunciarse sobre dicha controversia, después de que en la emisión de espectáculos se recordó este incidente, ahora que Sergio se encuentra en el ojo del huracán por realizar una broma sobre la muerte de Debanhi Escobar, y el padre de la joven afirmó que lo denunciará legalmente.

Yo me acuerdo de esa denuncia… yo trabajaba en Estrella TV al mismo tiempo que sucedió esa famosa denuncia, yo conozco a Plátano desde hace muchos años, Plátano es un hombre muy decente, de verdad lo digo, o sea, lo conozco como persona, es una persona decente que tiene una familia, como amigo es alguien a quien quiero”

manifestó Anaís a favor de Verduzco.

Ramírez pidió disculpas a Platanito

Debido a que poco después de la denuncia Ramírez tuvo que disculparse públicamente con Sergio por dicho señalamiento, Anaís recalcó que la eventualidad no surgió con mala intención por parte del cómico.

“Cuando disque pasó eso, lo que yo me acuerdo es que en el momento era algo de un juego que se estaba haciendo en el show de Plátano, después esta muchacha dijo que la había tocado y no sé qué, y después ella misma le pidió perdón a Platanito”, manifestó al respecto.

A pesar de que Javier Ceriani mencionó que Gaby se retractó de su acusación porque un directivo de la cadena antes mencionada la obligó. Anaís reiteró su postura contra Ramírez.

“Lo vi con mis propios ojos, un día llegaron unas flores a la redacción […] Aquí nadie te obliga a nada, ella le ofreció una disculpa a Platanito, me consta, leí la tarjeta […] No es que no le crea, es que yo vi cómo sucedieron las cosas en ese momento y digo, era en un juego. Si a ti te molesta algo, sí tú me tocas yo te lo digo desde ahorita Javi, no me voy a reír y voy a hacer un chiste. Si estamos jugando, no te voy a ir a decir 3 meses después, solamente porque como ya no salgo, y ya no tengo programa, y ya no estoy en la tele, entonces ahorita veo de qué escándalo…”, finalizó.